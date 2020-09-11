Нью-Йорк, США, 11 сентября 2020, 10:53 — REGNUM В сети появился первый трейлер хоррор-фильма «Книги крови». Его опубликовали 10 сентября на официальном YouTube-канале сервиса Hulu.
«Книги крови» — это экранизация одноимённого сборника рассказов писателя Клайва Баркера. Премьера фильма ожидается 7 октября 2020 года.
Напомним, оригинальный цикл «Книги крови» публиковался с 1984 по 1986 годы. Всего он насчитывает шесть томов.
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