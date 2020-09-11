Пекин, , 07:24 — REGNUM Крупная выставка по случаю 600-й годовщины строительства Запретного города началась в Пекине, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

Выставка проходит в музее Запретного города в Пекине. Она поделена на три секции, которые отражают три исторических периода: период строительства города во времена правления династии Мин (1368−1644), период его оборудования во времена династии Цин (1644−1911) и период развития с момента превращения города музей в 1925 году.

Всего 450 культурных реликвий и исторических материалов, включая фотографии, представлены на выставке, отражая все беды и горе императорского двора за шесть столетий.

Посетители познакомятся с прелестями классической китайской архитектуры, узнают о традиционном строительном и инженерном мастерстве, познакомятся с различными принципами традиционной китайской философии и мельком увидят дворцовые пейзажи в течение четырех времен года.

Выставка под названием «Вечное великолепие: шесть веков в Запретном городе» продлится до 15 ноября у Ворот Меридиан, по данным музея.