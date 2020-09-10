Лос-Анджелес, США, , 23:58 — REGNUM В сеть выложили новые фотографии со съёмок фантастического фильма «Аватар 2», на которых запечатлена актриса Сигурни Уивер. Изображения были опубликованы 10 сентября на Instagram-странице продюсера картины Джона Ландау.

На одном из снимков показана работа Уивер под водой, а на втором актриса запечатлена в резервуаре, наполненном маленькими шарами. Некоторые пользователи сети обратили внимание на её одежду, используемое оборудование и точки, нанесённые на лицо. Они сделали предположение, что Уивер будет играть в фильме представителя расы На’ви или его «аватара».

https://www.instagram.com/p/CE9u2RZHK-4/

В августе 2020 года режиссёр Джеймс Кэмерон показал базу людей из «Аватара 2». Ранее кинокомпания Disney перенесла премьеру картины на декабрь 2022 года.

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