Лос-Анджелес, США, , 23:21 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором сравниваются эпизоды экранизаций «Дюны» Дэвида Линча и Дени Вильнёва. Ролик был опубликован 10 сентября на Twitter-странице портала IMDb.

Издание Screen Rant отметило, что ролик демонстрирует, насколько сильно на Вильнёва оказала влияние картина Линча, и что сходство некоторых сцен «поражает».

Ранее режиссёр новой «Дюны» сказал: когда-то фильм Дэвида Линча вдохновил его как поклонника романа Фрэнка Герберта, однако при этом Вильнев не получил от него полного удовлетворения.

https://twitter.com/IMDb/status/1303846254120775680

Ранее СМИ сообщили, что Warner Bros. может отложить премьеру «Дюны». Пока что премьера картины назвачена на 17 декабря 2020 года.

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