Лос-Анджелес, США, , 23:08 — REGNUM Потоковый сервис Amazon Prime выпустил короткометражный фильм, сюжет которого рассказывает о том, что произошло с Билли Бутчером (Карл Урбан) после финала первого сезона сериала «Пацаны». Ролик был опубликован 10 сентября на Twitter-странице проекта.

Длительность ролика составляет около пяти минут. Поклонники шоу получили возможность узнать, куда направился Бутчер и чем закончились его попытки обратиться за помощью.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1304076665274859520

Три первых эпизода второго сезона сериала «Пацаны» потоковый сервис Amazon Prime выложил на своём сайте 4 сентября 2020 года. Сегодня, 10 сентября 2020, компания показала четвёртую серию.

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