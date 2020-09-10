Нью-Йорк, США, , 22:26 — REGNUM Стало известно, когда начнутся съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби из космической саги «Звёздные войны». Об этом 10 сентября сообщил портал Screen Rant.

Главную роль в этом шоу исполнит актёр Юэн Макгрегор. Во время очередного интервью журналистам он расказал о том, когда стратует съёмочный этап производства.

«Весной следующего года мы начинаем. Я очень взволнован. Думаю, это будет здорово», — сказал Макгрегор.

В июне 2020 года актёр сообщил, что при производстве этого сериала будет использована та же технология реализации декораций, что и при создании шоу «Мандалорец». Он рассказал, что актёры снимаются на фоне видеостены, состоящей из дисплеев высокого разрешения.

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