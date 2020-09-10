Лос-Анджелес, США, , 22:16 — REGNUM Нив Кэмпбелл вернётся к роли Сидни Прескотт в будущем фильме ужасов «Крик 5». Об этом 10 сентября сообщил портал Screen Rant.

Издание отмечает, что после нескольких месяцев неопределённости актриса всё же подписала контракт и официально присоединилась к актёрскому составу проекта.

Сама Кэмпбелл подтвердила эту информацию, опубликовав на своей странице небольшое видео, в котором маньяк, скрывающийся за маской, «говорит»: «Привет, Сидни, помнишь меня?».

https://www.instagram.com/p/CE9yVPtDKCg/

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в пятой части хоррора «Крик» снимется актёр Джек Куэйд, которого зрители знают по сериалу «Пацаны». Пока неизвестно, какую роль он исполнит.

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