Лос-Анджелес, США, , 22:05 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures не будет выпускать на рынок фильмы с большим бюджетом, пока не нормализуется работа кинотеатров. Об этом 10 сентября сообщил портал Screen Rant.

С соответствующим заявлением выступил глава компании Тони Винчикерра на конференции Bank of America 2020 Media, Communications & Entertainment Conference.

Он отметил, что Sony не намерена совершать в текущей ситуации ошибку, выпуская в кинотеатры фильмы с бюджетом около $200 млн. Он добавил, что в течение следующих шести месяцев люди увидят «много странных вещей» в процессах планирования и реализации кинопроектов, а также в процессе их дистрибуции.

Издание отметило, что пока не ясно, как сказанное Винчикерра отразится на таких проектах, как «Человек-паук» студии Marvel, «Морбиус» или «Охотники за привидениями: Наследники».

Стоит отметить, что в первые выходные проката блокбастер «Довод» Кристофера Нолана смог собрать в США лишь $10 млн. При этом платные показы картины «Мулан» на потоковом сервисе Disney Plus принесли компании в первые выходные $33 млн.

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