Лондон, , 20:18 — REGNUM На 83-м году ушла из жизни британская актриса Дайана Ригг, которую поклонники сериала HBO «Игра престолов» знают по роли Оленны Тирелл. Об этом 10 сентября сообщил сайт телеканала BBC.

Её дочь Рэйчел Стирлинг сообщила, что причиной смерти матери стало онкологическое заболевание, которое было диагностировано в марте 2020 года.

«Последние месяцы она провела, радостно размышляя о своей необычной жизни, полной любви, смеха и глубокой гордости за свою профессию», — написала Стирлинг.

В 1959 году Дайана Ригг стала играть в Королевском Шекспировском театре, она работала там до 1971 года. Впервые в кино она снялась в 1959 году, получив эпизодическую роль в экранизации комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Мировую известность ей принес сериал «Мстители» и роль девушки агента 007 Трейси Бонд, которую она сыграла в картине «На секретной службе Её Величества» с Джорджем Лэзенби.

Стоит отметить, что она была единственной женщиной, исполнившей роль жены Бонда в истории франшизы. В 1988 году Ригг получила звание командора ордена Британской империи, а в 1994 году — звание дамы-командора.

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