Лос-Анджелес, США, , 20:01 — REGNUM Компания Blumhouse выпустила трейлер комедийного фильма ужасов Freaky. Ролик был опубликован 10 сентября на YouTube-канале студии.

Портал Comicbook охарактеризовал эту картину как нечто среднее между детской комедией «Чумовая пятница» и фильмами ужасов серии «Пятница, 13-е». Название фильма можно перевести как «Бредовый» или «Причудливый».

Сюжет расскажет о ситуации обмена телами, которая происходит в атмосфере фильма ужасов. Blumhouse сообщила, что фильм выйдет на большие экраны в пятницу, 13 ноября 2020 года.

В качесте режиссёра проекта выступил Кристофер Бо Лэндон. Зрители знают его по таким проектам, как «Счастливого дня смерти», «Паранормальное явление 5», «Скауты против зомби» и другим.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован тизер-трейлер финального сезона «Ходячих мертвецов»