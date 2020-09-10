Стокгольм, , 13:38 — REGNUM Министр культуры Швеции Аманда Линд и министр финансовых рынков и жилищного строительства Швеции Пер Болунд представили новые инициативы по выделению дополнительных средств на развитие культуры в рамках осеннего законопроекта о бюджетном планировании на 2021 год. Об этом 9 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Напомним, что ранее министр Линд уже обещала выделить 1,5 миллиарда шведских крон (€148 млн) на поддержку деятельности объектов культуры и спорта.

Согласно новым предложениям, дополнительные 50 миллионов крон (€4,8 млн) будут распределены для увеличения государственных закупок произведений искусства. Однако половина средств пойдет в Государственный совет по искусству, а другая — в Музей современного искусства в Стокгольме.

Правительство Швеции также намерено выделить дополнительные деньги еще для нескольких центральных музеев страны. Все средства будут направлены на целевое смягчение последствий пандемии коронавирусной инфекции. С учетом первоначальной суммы в 1,5 миллиарда в развитие культуры власти инвестируют порядка 3,4 миллиарда крон (€328 млн).

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