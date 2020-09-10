Токио, , 12:38 — REGNUM Новый мини-альбом южнокорейской группы Seventeen «24H», вышедший 9 сентября, возглавил японский ежедневный музыкальный чарт Oricon Daily Album Chart. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства по поиску талантов и лейбла звукозаписи Pledis Entertainment.

По их словам, общее число предзаказа нового альбома группы составил 450 тыс. копий.

«24H» — японский мини-альбом, в состав которого вошли пять песен: 24H, Pinwheel, 247, Chilli и Together.

Известно, что 11 сентября южнокорейская группа планирует впервые появиться на японском музыкальном шоу Music Station.

Ранее, в июле текущего года мини-альбом «Heng:garæ» возглавил еженедельный музыкальный чарт Oricon Weekly Album Chart.