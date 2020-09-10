Владивосток, , 03:26 — REGNUM В Приморье с 24 по 26 сентября состоится третий фестиваль «Литература Тихоокеанской России». В этом году его основная цель — поиск историко-культурного кода Дальнего Востока. Участники уделят особое внимание творчеству знаковой личности — путешественника, исследователя, писателя Владимира Арсеньева. Главная тема: «Кто мы, дальневосточники?», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На фестивале соберётся много писателей из центральной России, благодаря фонду «Русский мир» приедет делегация литераторов из стран АТР.

Особое внимание уделят писателям из дальневосточных регионов.

Если возобновится авиасообщение, ожидается приезд Харуки Мураками и Рю Мураками, знаковых литераторов из Китая и Кореи, которые на фестивале ещё не были. Из КНР планируется привести от 500 до тысячи книг. Это переводы китайской литературы на русский язык и русской литературы — на китайский.

В рамках фестиваля пройдёт их выставка, а потом книги передадут в дар школам, вузам, библиотекам.

Значительный блок фестиваля будет посвящён Владимиру Арсеньеву, его творчеству — участники откроют эпоху нового прочтения его наследия, в том числе молодыми.

«Это особенно актуально, учитывая, что на этот год выпадают сразу две памятные даты, связанные с именем Арсеньева: 120 лет со дня его прибытия на Дальний Восток и 90 лет со дня смерти», — сказал приморский писатель Василий Авченко.

В 2022 году приморцы отметят 150-летие Арсеньева.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году фестиваль «Литература Тихоокеанской России» проходил 17−19 мая.

В программе более 60 мероприятий: дискуссии и лекции, встречи с писателями и издателями, выставки и книжные ярмарки, вручение премий и поэтические вечера, представления литературных новинок, гастрономические посиделки и многое другое.