Нью-Йорк, США, , 02:21 — REGNUM Во втором сезоне сериала «Мандалорец» потокового сервиса Disney Plus герои вновь окажутся на планетер Татуин, на которой выросли Энакин и Люк Скайуокеры. Об этом 10 сентября сообщил портал Comicbook.

Редакция издания пришла к такому выводу после того, как Disney выложила в сеть несколько новых постеров и кадров из продолжения шоу. Стоит отметить, что мандалорец Дин Джарин (Педро Паскаль) в первом сезоне сериала уже посещал эту планету.

Напомним, в эпизоде «Глава 5: Стрелок». он объединился с молодым охотником за головами Торо Каликаном (Джейк Каннавале). Они вместе выслеживали на татуине элитную наемницу и ассасина Феннек Шанд (Минг-На Вен). Некоторые фанаты считают, что в финале этой серии был намёк на возможное появление во втором сезоне популярного персонажа Бобы Фетта из оригинальной кинотрилогии «Звёздные войны».

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