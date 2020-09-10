Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор женился на певице Лили Аллен. Об этом он сообщил 9 сентября на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что свадьба состоялась ещё 7 сентября 2020 года. Актёр выложил в сеть фотографии, на одной из которых он держит Аллен на руках. Рядом с ними запечатлён мужчина в образе Элвиса Пресли. На втором фото поклонники могут видеть, как Харбор, его жена и гости празднуют произошедшее, поедая гамбургеры и картофель фри из сети быстрого питания.

Харбор пошутил в комментарии к посту, что свадьба была устроена «самим королём», и что в этот день «народная принцесса» выша замуж за «преданного, низкого происхождения, но доброго держателя кредитной карты».

https://www.instagram.com/p/CE7KngMnprf/

Лили Аллен — британская певица, телеведущая и модельер. Кроме сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор снялся в таких фильмах, как «Хеллбой», «Отряд самоубийц» и «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Он также сыграет роль Красного Стража в будущем кинокомиксе «Чёрная Вдова».

Читайте ранее в этом сюжете: Телеканал FX отложил премьеры 3 и 4 сезона сериала «Атланта»