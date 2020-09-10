Лос-Анджелес, США, , 01:37 — REGNUM Тимоти Шаламе сообщил, что в действительности он снялся лишь в нескольких сценах «Дюны», в которых была задействована технология «Хромакей» («Зелёный экран», для последующего добавления в кадр компьютерных эффектов). Интервью с ним было опубликовано 9 сентября на странице Twitter Movies.

Актёр отметил, что большинство сцен фильма снимали в реально существующих местах и с использованием обычных спецэффектов.

«Думаю, я снялся в двух сценах на зеленом экране. Я думаю, что это буквально две сцены», — подчеркнул Шаламе, добавив, что «всё остальное» — это были реальные, а не виртуальные спецэффекты.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели «Дюны» выложили в сеть первый полноценный трейлер фильма. В качестве режиссёра проекта выступает Дени Вильнёв, которого зрители знают по таким фильмам, как «Убийца», «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие».

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