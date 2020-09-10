Лос-Анджелес, США, , 01:21 — REGNUM Премьера будущего мультфильма «Душа» анимационной студии Pixar может состояться сразу на потоковом сервисе Disney Plus. Об этом 10 сентября сообщил портал Deadline со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщили, что руководство Disney стало обсуждать возможность реализации такой стратегии на фоне того, что картина «Мулан» в первые выходные показов на Disney Plus принесла компании доход в размере $33 млн.

Издание отмечает: «Душа» — это мультфильм, премьера которого состоится зимой, а значит, существует вероятность, что родители решат посмотреть его не в кинотеатре, а дома.

Ранее Disney сообщила, что премьера «Души» в России запланирована на 19 ноября 2020 года. В качестве режиссёра выступил Пит Доктер, который ранее работал над созданием таких мультфильмов, как «Головоломка», «Вверх» и «Корпорация монстров».

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