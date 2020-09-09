Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Телеканал AMC выложил в сеть тизер-трейлер последнего сезона сериала «Ходячие мертвецы». Ролик был опубликован 9 сентября на Twitter-странице The Walking Dead on AMC.

«Последняя эпическая глава «Ходячих мертвецов». Расширенный 11-й сезон начинается в 2021 году», — написала администрация аккаунта, тем самым подтвердив информацию о том, что 11 сезон будет состоять из 24 серий, и что его вторая часть будет последней.

https://twitter.com/WalkingDead_AMC/status/1303737441648549888

Ранее ИА REGNUM сообщило, что AMC решил закрыть сериал «Ходячие мертвецы» и продлить последний сезон до 24 серий. По имеющейся информации, впоследствии компания хочет снять спин-офф, в котором главные роли исполнят Норман Ридус (Дэрил Диксон) и Мелисса Макбрайд (Кэрол Пелетье).

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