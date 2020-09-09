Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Продюсер Джон Фавро подтвердил, что во втором сезоне сериала «Мандалорец» будет восемь эпизодов. Об этом 9 сентября сообщил портал Screen Rant.

Он добавил, что, как и в первом сезоне, продолжительность серий будет разная. Фавро также сообщил, что Дин Джарин (Педро Паскаль) не в каждом эпизоде будет выступать в качестве центрового персонажа.

Ранее создатели сериала выложили в сеть первые кадры его продолжения. Первый эпизод второго сезона появится на потоковом сервисе Disney Plus 30 октября 2020 года.

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