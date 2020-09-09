Лос-Анджелес, США, , 21:48 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер фильма «Дюна», который снимает режиссёр Дени Вильнёв. Ролик был опубликован 9 сентября на YouTube-канале WBRussia.

Длительность трейлера, который получил озвучку на русском языке, составляет около трёх минут. Поклонники романа Фрэнка Герберта получили возможность увидеть первые сцены фантастического фильма, в том числе боевые, а также всех главных персонажей будущей экранизации. Особую реакцию в соцсетях вызвали последние кадры ролика, в которых фанатам показали новую версию пустынного червя.

Премьера «Дюны» в России запланирована на 17 декабря 2020 года. Стоит отметить, что ранее инсайдеры сообщили: кинокомпания Warner Bros. может отложить релизы этого фильма, а также кинокомикса «Чудо-женщина 1984».

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