Москва, , 15:44 — REGNUM Новые правила, которые для претендентов на «Оскар» установила Американская киноакадемия, являются частью негативных процессов, которые происходят в мире. Такое мнение высказал режиссёр Павел Чухрай.

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"Это вызывает глубокую, если не грусть, то недоумение, — сказал он в беседе с РБК . — То есть недоумения нет, потому что понятно, что какие-то процессы идут негативные в мире, и это часть этих процессов».

В свою очередь режиссёр анимационных фильмов Константин Бронзит назвал подобные нововведения «примером установления цензуры в искусстве».

«Наблюдаем парадоксальную картину, когда в самой свободной и демократичной стране мира, какой себя позиционирует Америка, в искусстве тем более, устанавливается жесточайшая цензура», — сказал он.

Режиссёр уверен, что киноакадемия, идя на такой шаг, на самом деле заботится о том, чтобы никто не смог обвинить её в том, что «она не в тренде», а не проявляет заботу о женщинах и сексуальных меньшинствах. И вот из-за этого страха получается «такая ерунда, глупость, которая к искусству, к кинематографу не имеет никакого отношения вообще», подчеркнул Бронзит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Американская киноакадемия сообщила о новых правилах, которым должны будут соответствовать претендующие на премию «Оскар» фильмы. В списке — четыре критерия, которые начнут действовать с 2024 года.

Так, в фильмах не должны притесняться расовые, этнические, сексуальные и прочие меньшинства. По одному из новых правил исполнителем главной роли или актёром второго плана должен быть представитель расовых или этнических меньшинств. В случаях, когда этого достичь не получится, представителями меньшинств должны быть 30% всей остальной труппы. Кроме того, к работе над картиной необходимо будет привлекать стажёров и практикантов из числа представителей расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людей с ограниченными возможностями.