Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Дженсен Эклс, исполнивший роль Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», заявил, что он готов в будущем принять участие в проекте, который в какой-то форме продолжит это шоу. Об этом 9 сентября сообщил портал Screen Rant.

Во время очередного интервью актер сказал: он не относится с будущему финалу сериала как к фактическому концу «Сверхъестественного». Эклс добавил, что он всегда думал: есть вероятность, что ему позвонят через пять лет и предложат снять что-то для некого потокового сервиса на базе этой франшизы.

«Прямо сейчас я чувствую, что это не долгое прощание», — сказал Эклс.

Ранее создатели «Сверхъестественного» выпустили расширенный трейлер финала шоу. Последние серии начнут выходить в эфир телеканала The CW с 8 октября 2020.

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