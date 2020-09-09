Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS сохраняет лидирующую позицию в чарте американского еженедельника Billboard Hot 100 на протяжении двух недель подряд, сообщает KBS.

Известно, что BTS стали первыми южнокорейскими исполнителями, которым удалось достичь вершины чарта в первую неделю после релиза музыкальной композиции.

По данным Billboard, из 43 песен, которые занимали первую строчку в чарте Hot 100, только 20 композициям удалось сохранить первенство в течение двух недель подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, совместная музыкальная композиция южнокорейской группы Blackpink и американской поп-певицы Селены Гомес «Ice Cream» заняла 13-е место в музыкальном чарте Billboard Hot Chart.

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Billboard Hot 100 — еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен. Фактически он является официальным хит-парадом США — самого крупного национального музыкального рынка в мире.