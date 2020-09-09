Нью-Йорк, США, , 00:33 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер будущего сериала «Рэтчэд» (Ratched), который представляет собой приквел к картине Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Ролик был опубликован 8 сентября на YouTube-канале компании.

Как ранее отметил исполнительный продюсер проекта Райан Мёрфи, в этом шоу будет показана история превращения медсестры Рэтчед (Сара Полсон) в «полноценного монстра». Netflix начнёт показывать сериал 18 сентября 2020 года.

Ранее Сара Полсон рассказала о том, как ей удалось сыграть сестру Рэтчед. Она отметила, что актёр не должен относиться предвзято к своему герою, даже если он воспринимается людьми как чудовище.

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