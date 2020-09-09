Лос-Анджелес, США, , 00:19 — REGNUM Поклонникам сериала «Мандалорец» по вселенной «Звёздные войны» показали первые кадры продолжения. Изображения были опубликованы 8 сентября в журнале Entertainment Weekly.

Фанаты могутвидеть на снимках Дина Джарина (Педро Паскаль), Карасинтию Дюн (Джина Карано), Грифа Каргу (Карл Уэзерс), а также малыша Йоду и других героев. Премьера второго сезона состоится на потоковом сервисе Disney Plus 30 октября 2020 года.

https://twitter.com/EW/status/1303313798082818048

Ранее создатель шоу Джон Фавро сказал, что в продолжении «Мандалорца» будет рассказана большая история. Он отметил, что в отличие от первого сезона эпизоды во втором будут менее «изолированными».

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