Нью-Йорк, США, , 06:25 — REGNUM Известный режисёр Кевин Смит высказался по поводу второго сезона сериала «Пацаны». Об этом 8 сентября сообщил портал Comicbook.

«Просто замечательно. Абсолютно чертовски замечательно, чувак…», — сказал Смит, выступая в подкасте Fatman Beyond LIVE. Кинематографист отметил, что он считает вышедшие эпизоды сериала «чертовски крутыми», особенно третью серию, в которой есть выдающийся эпизод с Штормфронт (Ая Кэш).

Смит отметил: в этот момент он понял, что сюжет сериала начинает закручиваться и догадался, в какую сторону может двинуться повествование.

Стоит отметить, что некоторые поклонники «Пацанов» стали критиковать в соцсетях создателей сериала. Некоторым из них не понравилось, что Amazon решила сменить модель выхода серий.

Напомним, весь первый сезон шоу компания сразу выложила на своём сайте. Первые три серии продолжения она показала 4 сентября 2020 года, оставшиеся эпизоды второго сезона будут выходить по одному в неделю.

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