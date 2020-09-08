Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Джейсон Момоа выразил поддержку своему коллеге по фильму «Лига справедливости» Рэю Фишеру, который недавно вступил в публичную полемику с кинокомпанией Warner Bros. Фишер 8 сентября опубликовал на своей Twitter-странице пост из сторис Instagram-аккаунта Момоа.

В своей публикации Джейсон Момоа разместил фотографию актёра, сопроводив публикацию словами «Я на стороне Рэя Фишера». Сам Фишер написал на своей странице слова «Accountability>Entertainment» из своей известной фразы, которые значают что«ответственность важнее развлечений».

https://twitter.com/ray8fisher/status/1303096223549796352

Ранее Рэй Фишер сообщил, что президент DC Films Уолтер Хамада пытался заставить его не упоминать в своих обвинениях имя продюсера Джеффа Джонса. Позже Warner Bros. опубликовала заявление о том, что Фишер сам отказался сотрудничать с теми, кто проводил расследование инцидента, связанного с поведением режиссёра Джосса Уидона на съёмочной площадке «Лиги справедливости».

Фишер в свою очередь сказал, что он действительно разговаривал с кем-то из компании, однако понял, что это ни к чему не приведёт, поскольку человек, занимающийся расследованием, не был беспристрастным.

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