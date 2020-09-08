Нью-Йорк, США, , 05:05 — REGNUM Esmail Corp., которая работала над созданием сериала «Мистер Робот», попросила поклонников назвать эпизод 4 сезона, который разозлил их больше всего. Опрос был размещён 8 сентября на Twitter-странице кинокомпании.

В публикации администрация аккаунта пошутила, что режиссёр, продюсер и глава компании Сэм Эсмейл заставлял сотрудников работать в длинные выходные и поэтому они решили спросить фанатов о том, за какой момент «Мистера Робота» они ненавидят его больше всего.

На момент написания этой новости лидировал вариант с финалом серии «404 Not Found» («404 Не найдено»), в котором, возможно, была показана смерть Тайрелла Уэллика (Мартин Вальстрём).

https://twitter.com/esmailcorp/status/1303063327623376896

Последний эпизод сериала «Мистер Робот» телеканал USA Network показал 22 декабря 2019 года. Главную роль в этом шоу исполнил актёр Рами Малек, он сыграл хакера Эллиота Алдерсона.

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