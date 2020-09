Нью-Йорк, США, , 04:32 — REGNUM Генеральный директор потокового сервиса Netflix Рид Хастингс заявил, что руководство платформы в ближайшее время не планирует расширять её в направлениях спорта и новостей в прямом эфире. Об этом 8 августа сообщил портал Screen Rant.

Во время очередного интервью Хастингс сказал, что он сомневается насчёт новостей, но в остальном есть смысл и, возможно, компания когда-нибудь будет развиваться в таких направлениях, какспорт, видеоигры и пользовательский контент.

При этом он заявил, что сейчас все выделенные Теду Сарандосу (контент-директор Netflix) средства пойдут на создание новых больших фильмов, сериалов и мультфильмов. Хастингс отметил, что подобную политику компания будет проводить, по крайней мере, в ближайшие два года.

Ранее Рид Хастингс опубликовал книгу No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention, В ней он написал, что на Netflix не станет новостным каналом и не будет показывать спортивные мероприятия.

