Лондон, , 02:57 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показано как Том Круз выполняет впечатляющий трюк на съёмках картины «Миссия невыполнима 7». Ролик был опубликован 8 сентября на Twitter-странице ZachMacieI.

Зрители могут видеть, как управляющий мотоциклом актёр разгоняется на трамплине, прыгает со скалы и впоследствии раскрывает в воздухе парашют. Всё это время над ним летит вертолёт, на котором, как отмечается, установлена камера. Автор аккаунта отметил, что Том Круз и режиссёр Кристофер Маккуорри в будущем фильме поднимут франшизу на новый уровень.

https://twitter.com/ZachMacieI/status/1302785863114342400

В августе 2020 года ИА REGNUM сообщило, что создателям фильма пришлось приостановить его производство из-за взрыва на съёмочной площадке, который произошел при выполнении воздушного трюка с использованием мотоцикла. Инсайдеры сообщили, что его реализация потребовала больших вложений.

Читайте ранее в этом сюжете: Съёмки «Миссия невыполнима 7» остановили после неудачного взрыва