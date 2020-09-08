Вашингтон, , 01:08 — REGNUM На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes появились первые оценки фильма «Энола Холмс» потокового сервиса Netflix. Информация была опубликована на портале 7 августа.

На момент написания этой новости свои обзоры на странице фильма оставили уже 14 экспертов, четверо из которых относятся к «топ-критикам». Двум из них картина не понравилась, остальные дали ей высокие оценки. Сейчас «Энола Холмс» имеет на Rotten Tomatoes рейтинг 86%, таким образом, по рейтинговой системе портала фильм считается «свежим».

Главную роль в фильме «Энола Холмс» исполнила молодая актриса Милли Бобби Браун, которую зрители знают по сериалу «Очень странные дела». Компанию на съёмочной площадке ей составили Генри Кавилл (Шерлок Холмс) и Сэм Клафлин (Майкрофт Холмс).

В центре повествования находится 16-летняя Энола Холмс — сестра Шерлока и Майкрофта Холмсов. Она проводит расследование и пытается найти свою мать (Хелена Бонэм Картер), но в результате распутывает крупный политический заговор.

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