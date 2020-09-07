Варшава, , 20:41 — REGNUM Авторы фильма «Шугалей-2» взяли на себя роль объективных журналистов, показав зрителям реальную картину происходящих в Ливии событий, уверен автор польского информационного портала Wolnemedia.

В современных условиях людям из разных уголков нашей планеты сложно найти надежный источник достоверной информации. Многие сведения доходят до общественности в измененном виде, зачастую продиктованном интересами узкого круга лиц. «Шугалей» и «Шугалей-2» показали миру, что в медиапространстве есть ресурсы, отображающие подлинную картину событий. Киноискусство оказалось хорошей альтернативой, благодаря которой зрители могут получить объективную и качественную информацию. Создатели фильмов выступили в качестве журналистов, показав на примере конкретных людей реальную историю. Продолжение первой части «Шугалея» — отличный боевик, который оценили как в России, так и за рубежом.

Польское издание подчеркивает, что в основе фильма лежат события, произошедшие с россиянами — ученым Максимом Шугалеем и переводчиком Самером Суэйфаном. Они прибыли в Ливию в начале 2019 года по приглашению провести социологическое исследование. Однако в мае их похитили боевики, связанные с так называемым Правительством национального согласия (ПНС). Россиян поместили в частную тюрьму «Митига», расположенную в Триполи на территории одноименного аэропорта. За год и четыре месяца незаконного удержания режим ПНС так и не предъявил им официального обвинения.

«Шугалей-2» наглядно показывает, что может стать с богатейшей страной, если к власти приходят террористы. Как известно, тюрьму «Митига» контролируют террористы из группировки RADA — бандформирование интегрировано в состав «МВД» ПНС. Действия режима продиктованы желанием боевиков закрепиться у «власти» любой ценой. Европа никак не реагирует на события, происходящие в Ливии, хотя они представляют серьезную угрозу безопасности всего ЕС. Издание также указывает на дестабилизирующую роль Турции, мечтающей о возрождении Османской империи.

Российский боевик поднимает все эти вопросы, актуальность которых сложно переоценить. Обе части «Шугалея» стали четким сигналом для международного сообщества, что бездействие Запада в Ливии, из-за которого в 2011 году в стране начался затяжной и кровопролитный кризис, обернется тяжелыми последствиями не только для Северной Африки, но и для всего Средиземноморского региона.