Москва, , 15:33 — REGNUM Премьера многосерийного мультфильма «Тайны медовой долины», который создан компанией «Союзмультфильм» в жанре детского детектива с участием писательницы Дарьи Донцовой, пройдет 19 сентября на онлайн-платформе Premier. Об этом 7 сентября сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Союзмультфильм

«Мы сегодня собрались, чтобы презентовать наше первое партнерство с платформой Premier. Это новый детективный сериал студии «Союзмультфильм» «Тайны медовой долины», — заявила она.

Также председатель правления отметила, что ранее киностудией уже предпринимались попытки создания детективных историй, такие, как мультфильм «История одного преступления» режиссера Федора Хитрука (1962 год), имеющий, по мнению Слащевой, черты детектива.

«В нашем случае это детектив и комедия. Вообще жанр детского детектива, как в книгах, так и в кино в последнее время был незаслуженно забыт. Мы его хотим возрождать», — рассказала она.

Кроме того, председатель правления «Союзмультфильма» сообщила, что данный мультфильм будет рассчитан на аудиторию в возрасте от 4 до 6 лет и для ускорения его производственного цикла создан на игровом движке, используемом при создании компьютерных игр.

Помимо этого, Слащева уточнила, что в будущем по сериалу намереваются снять полнометражный фильм и указала, что новый многосерийный мультфильм выходит в рамках стратегического партнерства «Союзмультфильма» с Premier (входит в холдинг «Газпром-медиа»).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев заявил, что в конкуренции видеоигр и кино, победа досталась первым.