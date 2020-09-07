Ульяновск, , 14:22 — REGNUM В Ульяновской области открылся международный пленэр «Мир на кончике кисти». В нём принимают участие 11 художников, включая руководителей двух региональных Союзов художников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Мероприятия пленэра проходят в местах, связанных с творчеством народного художника СССР Аркадия Пластова. Он стартовал на родине художника — в селе Прислониха Карсунского района, главная тема 2020 года — портреты жителей села Прислониха, многие из которых являются родственниками героев портретов Аркадия Пластова.

Пленэр проходит в преддверии десятой международной ассамблеи художников «Пластовская осень». В нём принимают участие 11 художников из Воронежа, Москвы, Ульяновска, Башкирии, Чувашии и Татарии, в том числе председатели чувашского и татарского отделения Союза художников России Николай Андреев и Ильнур Сиразиев.

Пленэрные работы будут представлены на выставке, которая откроется 19 сентября в историко-художественном музее-заповеднике «Прислониха — родина А. А. Пластова».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году участниками пленэра стали 13 художников из Армении, Донецка, Казахстана, а также Чувашии, Башкирии, Татарии, Санкт-Петербурга и Ульяновска.

Аркадий Пластов (1893 — 1972) — советский живописец, родился в Прислонихе Симбирской губернии в семье потомственных иконописцев. Являлся академиком Академии художеств, народным художником СССР, лауреатом Ленинской премии и Сталинской премии первой степени.