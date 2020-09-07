Ярославль, , 13:55 — REGNUM Подрядчик проектирования реновации Ярославского художественного училища не справился с работой. К такому выводу пришёл заказчик работ — ГКУ ЯО «Единая служба заказчика». Об этом говорится в решении комиссии Ярославского УФАС от 4 сентября. «Единая служба заказчика» обратилась в антимонопольное ведомство с требованием включить подрядчика ООО «ВинБул Групп» в реестр недобросовестных поставщиков.

Ярославское художественное училище Yar-yahu.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM в рамках реновации планируется построить новый корпус училища. Средства на это власти региона хотят получить по национальному проекту «Культура».

Электронный аукцион на проектирование прошёл в сентябре 2019 года. ООО «ВинБул Групп» из Москвы предложило наименьшую цену — 4,5 млн рублей при начальной цене в 6 млн. Подрядчик нанял субподрядчика — ООО «Ветер». Подрядчик в течение 21 дня должен был подготовить «Основные положения на строительное проектирование» объекта и передать материалы в государственную экспертизу. Однако спустя год после заключения контракта проектирование не завершено. Заказчик неоднократно писал подрядчику письма о нарушениях выполнения контракта.

Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение на проектную документацию, подготовленную ООО «ВинБул Групп». После исправлений документы были сданы в экспертизу повторно. Как говорится в решении комиссии УФАС, заказчик пытался вызвать представителя подрядчика на совещания по вопросу проектирования, однако московская компания ограничивалась общением по электронной почте и телефону.

Поскольку контракт так и не был исполнен, в августе 2020 года заказчик решил расторгнуть контракт. Одностороннее расторжение контракта является основанием для включения подрядчика в реестр недобросовестных.

Комиссия Ярославского УФАС требование заказчика не поддержала. Антимонопольщики посчитали, что подрядчик неоднократно вносил изменения по инициативе заказчика в проектно-изыскательные работы и вел информационное взаимодействие с заказчиком.

Так или иначе, но проектирование нового здания Ярославского художественного училища не завершено. Это ставит под вопрос получение федеральных денег на сами работы.

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