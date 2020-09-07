Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM В Большом дворе Зимнего дворца появилась гигантская статуя «Эрмитажного Будды», которая сменила «Карлоту» Жауме Пленсы, установленную в 2019 году. Таким образом музей готовится к открытию новой выставки «Чжан Хуань. В пепле истории». Об этом 7 сентября сообщил на своей официальной странице в одной из социальных сетей заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Во дворе Эрмитажа установили гигантскую статую Будды Пресс-служба Эрмитажа, фотограф: Алексей Бронников

Первая персональная выставка в России одного из самых известных современных китайских художников Чжана Хуаня первоначально должна была открыться 15 мая, но в связи с пандемией была перенесена на более поздний срок. Увидеть работы современного автора можно будет с 7 сентября.

«Теперь официально: «Карлоту» Жауме Пленсы в Большом дворе Зимнего дворца сменил «Эрмитажный Будда» (2019) китайского художника Чжан Хуаня», — написал Озерков.

Экспозиция будет представлена в Николаевском зале Зимнего дворца. Она состоит из художественных произведений нескольких серий, выполненных в разных техниках, и насчитывает более тридцати произведений, многие из которых созданы специально для этой выставки под впечатлением от посещения Санкт-Петербурга.

Отдельной частью экспозиции являются две работы из серии «Любовь», созданные художником в условиях изоляции, как концентрированное личное переживание ситуации в Китае и в мире, способ сохранить память о жертвах пандемии.

Отметим, Чжан Хуань завоевал огромную популярность после ряда своих громких перформансов в Китае и США. В середине 2000-х годов художник занялся созданием живописных произведений в уникальной технике: большинство его масштабных работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. Одно из таких произведений — сорокаметровый групповой портрет коммунистической партии КНР — займет почти всю стену Николаевского зала, самого большого парадного зала Зимнего дворца.

На экспозиции также демонстрируются работы, выполненные в другой необычной технике: смешение фотографии и резьбы по дереву.