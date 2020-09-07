Москва, , 08:57 — REGNUM В столице начался прием заявок на участие в выставке-презентации молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие пройдёт 3 октября в форме онлайн-трансляции. В рамках него 10 дизайнеров проведут подиумные шоу и перформансы, представив новые коллекции. Также на Futurum Moscow современные молодые художники презентуют несколько созданных для события арт-работ.

«Приглашаем молодые московские бренды поучаствовать в выставке. И конечно же, приглашаем всех желающих посмотреть показы перспективных дизайнеров. Оценивать коллекции вместе со зрителями будут международные эксперты, байеры, блогеры и журналисты», — рассказала Сергунина.

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