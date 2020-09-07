Прага, , 02:38 — REGNUM Чешский кинорежиссёр, актёр и сценарист Иржи Менцель скончался в Праге на 83-м году жизни. Об этом вдова режиссёра Ольга Менцелова 6 августа сообщила на своей странице в Instagram.

«Вчера вечером дома на наших руках твоё тело покинуло наш земной мир», — написала Менцелова.

О причине смерти не сообщается. Известно, что в ноябре 2017 года режиссёр перенёс тяжёлую операцию на головном мозге, после которой проходил долгую реабилитацию.

Самый известный фильм Менцеля «Поезда под пристальным наблюдением», который относят к новой волне в чешском кино 1960-х, в 1968 году получил премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Всего Менцель снял более 20 фильмов.