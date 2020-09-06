Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Продолжение «Черной пантеры» от студии Disney может быть снято без покойного исполнителя главной роли Чедвика Боузмана. Об этом 6 сентября сообщает The Hollywood Reporter.

По информации журналистов издания, авторы второй части могут прийти к выводу, что стоит заменить главного героя. К примеру, в центре сюжета может оказаться сестра супергероя — Шури.

Фанаты уже успели высказать свое негодование по этому поводу. По мнению ценителей киноленты, подобное решение будет выглядеть, как неуважение к памяти умершего актера.

Напомним, исполнитель главной роли в супергеройском фильме «Черная пантера» умер 28 августа 2020 года. Как оказалось, актер уже четыре года был болен раком.