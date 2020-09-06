Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Перезапуск сериала «Сплетница» готовит стриминговый сервис HBO Max. Об этом 6 сентября сообщает портал «НьюИнформ».

Популярный сериал «Сплетница» после пятилетнего периода завершился в 2012 году. Теперь крупнейший стриминговый сервис решил перезапустить проект.

К созданию новой версии привлекут съемочную группу оригинального сериала. Основные изменения коснуться актуальных проблем американского общества, которые демонстрировались в сериале.

К примеру, авторы сделают больший акцент на ЛГБТ-тему. Обновленную «Сплетницу» зрители смогут увидеть в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа стриминговый сервис Netflix поделился трейлером грядущего сериала в жанре хоррор «Призраки в поместье Блай» (The Haunting of Bly Manor). Первую серию можно будет увидеть уже 9 октября 2020 года.