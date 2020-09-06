Москва, , 20:38 — REGNUM Показ фильма «Так проходит слава мирская» пройдет в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля. Об этом 6 сентября сообщается на сайте кинофестиваля.

Сюжет фильма вертится вокруг уборщицы, которой жизнь уготовила сложный жизненный период. Актриса Ариан Аскарид сыграла в этом фильме главную роль и получила за нее Кубок Вольпи на 76-м Венецианском кинофестивале.

Помимо прочего, на ММКФ покажут белорусский фильм ужасов «Спайс бойз». Как подчеркивают авторы ленты, их фильм основан на реальных событиях.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса проведение ММКФ пришлось отложить. Теперь фестиваль откроет двери с 1 по 8 октября 2020 года.