Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Серию коротких документальных фильмов о создании сериала о Ведьмаке выпустил стриминговый сервис Netflix 6 сентября на своем сайте.

Данными лентами авторы сериала решили «подогреть интерес» к произведению. В связи с пандемией коронавируса съемки второго сезона сериала об убийце чудовищ пришлось поставить на паузу.

Серия фильмов получила название «Ведьмак: взгляд изнутри» (The Witcher: A Look Inside the Episodes). В этих работах зритель сможет ознакомится с особенностями создания ленты и сложностях в адаптации сюжета вселенной под ТВ-формат.

Напомним, что первый сезон сериала «Ведьмак», основанный на одноименных книгах польского писателя Анджея Сапковского, вышел 20 декабря 2020 года.