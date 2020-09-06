Петрозаводск, , 19:10 — REGNUM Концерт пианиста Павла Андреева из Санкт-Петербурга состоялся в Рускеальском мраморном каньоне в Карелии. Об этом 6 сентября передает телеканал «78».

Музыкант исполнил эффектный концерт в мраморном каньоне, опустившись вместе с роялем на воду. Таким образом, композитор хотел передать особое ощущение от исполнения своих произведений.

Помимо звукового наслаждения посетители концерта могли насладиться световой экспозицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа Симфонический оркестр Мариинского театра дал концерт в Брянске. Мероприятие проходило под управлением Валерия Гергиева, а посвящен концерт был 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.