Симферополь, , 17:36 — REGNUM Творческий фестиваль «Таврида-арт» завершился в Крыму. Об этом 6 сентября сообщается в сообществе мероприятия в соцсети «Вконтакте».

»Это были насыщенные дни, наполненные вдохновением, любовью и творчеством!», — говорится в сообщении.

Подводя итоги, организаторы отметили, что за четыре дня мероприятия посетители смогли присутствовать на различных концертах, кастингах и перфомансах. Главным достижением фестиваля организаторы назвали выступление своих резидентов совместно со звёздами.

«Мир, любовь, искусство — всегда в нашем сердце!», — заключили представители мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил участников фестиваля «Таврида-арт» с открытием мероприятия. Он отметил, что никакие преграды не должны помешать участникам фестиваля стремиться творить и вдохновляться.