Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM Бесплатный концерт «Жизнь в танце» стартовал в Александровском парке Санкт-Петербурга. Об этом 6 сентября сообщается на сайте театра «Мюзик-холл».

Все желающие могут услышать игру оркестра «Северная Симфониетта». Руководителем коллектива выступает дирижер Фабио Мастранджело. Согласно афише мероприятия, оркестр исполнит произведения композиторов мирового уровня, включая: Бартока, Брамса, Пьяцоллы и других.

Данное мероприятие проходит в рамках ежегодного проекта «Leto», старт которого был дан в 2015 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября на Михайловской набережной в Новосибирске состоялся живой концерт, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие творческие коллективы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.