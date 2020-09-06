Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM Музыкальный фестиваль «День русской музыки» стартовал на площади Искусств в Санкт-Петербурге. Об этом 6 сентября передает телеканал «Санкт-Петербург».

Данный фестиваль стал ежегодным и в этот раз посвящен 180-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского. Для посетителей мероприятия была организована не только основная сцена, но и два дополнительных шатра.

Это было сделано для того, чтобы разграничить гостей, желающих послушать либо инструментальную музыку, либо вокальные произведения. Помимо прочего, на сцене прозвучат знаменитые произведения, в числе которых: «Времена года», «Детский альбом», джазовая обработка сюиты «Щелкунчик» и другие.

Главным событием фестиваля станет гала-концерт на основной сцене. Организаторы планируют порадовать гостей выступлением Международного оркестра «Таврический».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября стало известно, что у девяти артистов хоровой капеллы «Ярославия» выявлен коронавирус. В связи с этим выступление коллектива, которое было запланировано на 24 сентября в Ярославле, переносится на середину октября.