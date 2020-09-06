Барнаул, , 16:38 — REGNUM Итоги XXII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля подвело жюри мероприятия в Алтайском крае. Об этом 6 сентября сообщает «Вести.Алтай».

»Такого кино давно не было!», — заявил член жюри Дмитрий Шарабарин.

По мнению киноэксперта, прошедшее мероприятие перекрыло Шукшинские кинофестивали прошлых лет. Шарабарин отметил, что участники продемонстрировали высокий уровень своих картин.

Особое внимание член жюри уделил лентам «Отряд «Таганок» и «Смотри как я». Первый, по словам Шарабарина, является редким представителем детского кино. Второй же фильм также ценен благодаря тому, что позиционирует себя, как молодежное кино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября появилась информация о том, что Чебоксарский международный кинофестиваль переносится на 2021 год. Данное решение подписал врио главы Чувашии Олег Николаев в связи с тем, что в регионе до сих пор действует режим ограничений из-за пандемии коронавируса.