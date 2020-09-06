Калуга, , 14:12 — REGNUM Вернисажем выставки «Личный космос» 6 сентября открылся в Инновационном культурном центре Калуги VIII фестиваль современного искусства «Циолковский Фест». Девиз фестиваля 2020 года «Небесное и земное». Об основных мероприятиях фестивальной программы корреспонденту ИА REGNUM рассказала куратор фестиваля Анна Сенатова.

По её словам, на выставке «Личный космос» представлены инсталляции на тему космоса восьми русских художниц и представительницы Японии Кейко Кобаяши. Первый день фестивальной программы завершится обсуждение пьесы Алексея Житковского «Космос». Это эксперимент в оригинальном жанре театрального искусства Work in progress. Режиссёр Дмитрий Бурханкин. В ролях актёры областной драмы, студийцыь и любители театра.

Литературную часть фестиваля «Циолковский Фест» представит поэт Дмитрий Горенский со своим сборником стихов. На поддержку молодых калужских художников направлен новый фестивальный проект «Парад планет». Победители конкурса в номинациях для художников и кураторов получат возможность организовать персональную выставку в Инновационном культурном центре Калуги и осуществить кураторский замысел.

«12 сентября, в завершающий день фестиваля состоится премьера перформанс-эксперимента «Комета Ники», которую представит хореограф Анна Гарафеева, а любители документального кино смогут познакомиться с новыми фильмами от фестиваля «АртДокФест», — сказала Анна Сенатова.

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