Деревня Никола-Ленивец, Калужская область, , 11:42 — REGNUM В самом большом арт-парке Европы Никола-Ленивец Калужской области в 15 раз открылся ежегодный фестиваль ленд-арта и современного искусства. Тема фестиваля 2020 года — «Лень», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Своей версией на тему лени гостям фестиваля «рассказали» современные художники. Среди новых арт-объектов «Архстояния» — «Красный лес» Игоря Шелковского, «Беседка» Ивана Горшкова, «Дом-антресоль» Алексея Луки, которые сопровождает театральная программа Юрия Квятковского и специально созданная для фестиваля музыка композитора Николая Попова. Надолго запомнятся посетителям Никола-Ленивца аудиоспектакль для одного от импрессарио Федора Елютина «Мы выйдем с собой погулять в лес», театральный эксперимент Габбилена Галычева с перфолекцией «Театр «20 vs Сovid 19: как театр стал ленивым, и мы это заметили», а также инсталляции «Игры в корни» Кати Финкельштейн, «Гибридный архив», «Что я делаю, когда мне лень» Элины Куликовой, «Занавес!» Марии Левченко и Степана Владовского, «Симбионт» Николая Голикова и Владимира Ермаченкова. На фестивале также представлены образовательные, музыкальные и эко-программы.

Калужский арт-парк «Никола-Ленивец» был создан в 2000 году по инициативе художника Николая Полисского. На площади 650 га представлена коллекция архитектурных и художественных объектов, проходят фестивали «Архстояние» и «Детское Архстояние». Первый фестиваль «Архстояние» состоялся в 2006 году. К каждому фестивалю специально приглашённые архитекторы создавали из природных материалов арт-объекты, многие из которых впоследствии составили уникальную коллекцию парка. За историю фестиваля на территории Никола-Ленивца был возведен 101 арт-объект, участие приняли более 150 авторов из России, Франции, Нидерландов и других стран.

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