Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Ответ на обвинения со стороны актера Рея Фишера, сыгравшего «Киборга» в фильме «Лига справедливости», дала компания Warner Bros. Об этом 5 сентября передает издание Entertainment.

Претензии Фишера адресовались к создателям фильма, в котором актер сыграл одну из ролей. По его мнению, режиссер Джос Уиндон в общении со съемочной группой и актерским составом вел себя «грубо, оскорбительно, непрофессионально и совершенно неприемлемо».

Более того, продюсеры картины, со слов Фишера, угрожали ему «концом карьеры». Результатом обвинений со стороны актера стало внутристудийное расследование. В итоге Warner Bros. пришла к выводу, что слова Фишера являются ложью.

По словам представителей студии, после того, как был дан отпор, актер не стал давать каких-либо конкретных показаний против обидчиков. По мнению представителей компании, Фишер был недоволен сценарием и сюжетной линией, связанной с его персонажем.

Напомним, фильм «Лига справедливости» получил спорные оценки со стороны критиков и фанатского сообщества. «Проблемы у картины» начались еще во время съемок, когда из-за личных обстоятельств место режиссера покинул Зак Снайдер. Теперь же автор фильма решил переснять картину, выход которой запланирован на 2021 год.